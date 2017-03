Dans une interview donnée au magazine Hong Kong Prestige, Milla Jovovich a révélé être une vraie féministe, engagée pour l’égalité homme-femme. La belle brune pense d’ailleurs que le monde d’Hollywood a bien évolué. Elle a révélé : « De nos jours, les femmes ont véritablement plus d’opportunités.» Mais Milla nuance tout de même ses propos en précisant que les femmes sont régulièrement les cibles d’attaques et souffrent encore d’inégalités salariales : « Vous pouvez envoyer votre CV et vous appeler Michael puis faire la même chose , prétendre posséder les mêmes qualités en vous appelant Michèle, Michael va sûrement avoir le poste, et être payé plus pour la même quantité de travail. C’est juste la réalité » a expliqué Milla.

Maman de deux filles, Eve (9 ans) et Dashiel (23 mois), l’ex-mannequin est d’ailleurs une inspiration pour sa fille. Celle-ci veut aussi devenir actrice et pourrait avoir un futur très prometteur à Hollywood. Eve, qui prend des cours de théâtre depuis 3 ans, serait en bonne voie pour suivre les traces de sa mère. Elle passe déjà des castings et serait « une petite fille très talentueuse », selon sa maman.