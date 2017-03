C’est en plein concert à Brisbane, en Australie, qu’Adèle a révélé ce dimanche, qu’elle était bel et bien mariée à Simon Konecki, son compagnon depuis près de 6 ans. Le 12 février dernier, l’interprète de « Hello » avait provoqué l’hystérie aux Grammy Awards, lorsqu’elle avait appelé Simon « mon mari », laissant ainsi entendre qu’elle s’était mariée dans le plus grand secret. Cette fois, la jeune maman est allée plus loin. Juste avant d’interpréter son hit « Someone Like You », elle a parlé de ce que ce morceau signifiait pour elle et a expliqué : « J’essayais de me souvenir comment c’était au début de notre relation et cela m’a inspirée ce titre. Parce que même si une rupture est souvent éprouvante, amère, affreuse et compliquée, mais ce sentiment, lorsque l’on tombe amoureux pour la première fois est le meilleur sentiment qu’il existe au monde ». « Accro » à l’amour, la belle a rajouté : « Bien sûr je ne peux plus vraiment ressentir ça car je suis mariée maintenant. » Selon une source, le couple devrait se marier à Los Angeles pendant les fêtes de Noël, pour que la fille de Simon (née d’une précédente relation) puisse être présente. Mais le couple aurait gardé tous les détails de la cérémonie secrets. Ils veulent rester discrets, et que leur intimité soit respectée. « Adèle ne porte même pas sa bague de fiançailles. Pour la cérémonie, ils ne voulaient que les personnes qui leur sont les chères. »

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.