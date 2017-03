Justin Timberlake et Jessica Biel, aiment énormément leurs fils Silas mais traversent une période difficile. En effet, leurs fils n’a que 22 mois et n’est pas facile à vivre. L’acteur de 36 ans nous a confié «Il ne veut pas qu’on lui change la couche, il se débat et essaye même de nous frapper ! C’est terrible… » Son épouse a ajouté « C’est notre trésor, mais c’est aussi une grande source de stress et de peur. » Justin et Jessica ne savent plus comment faire avec Silas, ils ont l’impression de rater l’éducation de leur fils. Pourtant, le couple a jusque ici tout réussi. Le chanteur a non seulement ouvert les 85 eme Academy Awards avec ‘Can not Stop the Feeling’ mais était aussi nominé aux Oscars pour la première fois cette année. Avant même que la cérémonie ait commencé, Justin avait le sentiment d’avoir déjà gagné. Il s’est confié à ‘Entertainment Tonight’ « Lorsque nous marchions sur le tapis rouge, j’avais le sentiment d’avoir déjà gagné. Ma femme était magnifique dans sa robe Kaufmanfranco. Je l’admirais, et j’étais fière d’avoir cette femme à mon bras, comme épouse et comme mère pour mon fils. En fait j’avais déjà ma statuette d’or, c’est ma famille, Jessica et Silas.» Même si Justin Timberlake n’a pas reçu de prix, sa femme est confiante. Pour elle, son mari est tellement talentueux et ce n’est qu’une question de temps.

