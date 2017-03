Katy Perry était très embarrassée lorsqu’elle a réalisé qu’elle avait posé pour des photographes avec de la nourriture entre les dents. La belle blonde était ce dimanche aux iHeart Radio Music Awards, à Inglewood, en Californie. Si elle a beaucoup apprécié la soirée, elle a moins apprécié les photos de la soirée. Les photographes ne l’ont pas ratée et l’ont prise de nombreuses fois avec du quinoa entre les dents. L’interprète de « Chained to the Rhythm » a ensuite partagé une photo de ses dents sur Instagram et a écrit: «Je suis a la recherche de nouveaux amis, des amis qui n’ont pas peur de me dire que j’ai de la nourriture entre mes dents. » Par ailleurs, la chanteuse de 32 ans veut «redéfinir ce que signifie être féminine». Pour elle, ce n’est pas qu’une apparence, c’est une façon d’être. Elle a expliqué : «Regardez Scarlett Johansson, qui est l’une des plus belles femmes du monde. Elle a les cheveux courts, et lorsque je l’ai vue aux Oscars je me suis dit : ‘Fais le.’ Tu peux aussi être féminine et sexy avec une coupe plus courte ! » Célibataire depuis peu, Katy va bien et se sent même mieux aujourd’hui. Elle a confié : « Aujourd’hui j’ai 32 ans et je me sens bien, je m’accepte vraiment et cette rupture me libère. Maintenant je m’amuse et je me sens libre comme jamais, ma nouvelle coupe en témoigne! »

