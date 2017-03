Louis Tomlinson se trouvait à l’aéroport de Los Angeles avec sa petite amie, le mannequin Eleanor Calder, lorsque l’incident a eu lieu. Les deux amoureux étaient en train de récupérer leurs bagages, lorsqu’un paparazzi a voulu les prendre en photo, ce que l’interprète de « Just Hold On » n’a pas apprécié. Il a alors commencé à se battre avec le photographe et l’aurait fait tomber par terre. Selon le paparazzi, Louis l’aurait également frappé à la tête lorsqu’il était au sol. L’incident ne s’est pas arrêté là puisque Louis s’en est ensuite pris à une jeune femme. Un groupe de filles très enthousiastes aurait tenté de s’en prendre à Eleanor, et le chanteur a souhaité venir à sa rescousse. Une vidéo publiée par RadarOnline montre ainsi Louis en train de crier « Qu’est-ce qu’il se passe ? », et demander de l’aide, avant de courir en direction de sa dulcinée pour écarter les fans. L’ancien membre des One Direction n’a voulu blesser personne mais il se devait de protéger sa bien aimée. Une source proche de la star a révélé: « Ces filles attaquaient Eleanor et Louis s’est précipité sur elles, il les a écartées. Il est catégorique là-dessus, tout ce qu’il a fait c’était pour protéger sa petite amie et c’est ce qu’il a dit à ses amis ».

La sécurité est intervenue peu de temps après l’altercation, et Louis a été arrêté pour coups et blessures. Le jeune homme a été libéré sous caution. Il devrait payer 20 000 dolllars, mais sera exempté s’il se présente au tribunal de Los Angeles, le 29 mars prochain. Son avocat a déclaré : « Les paparazzis ont provoqué et causé l’altercation avec Louis. Ce n’est pas la première fois qu’un paparazzi entraîne une altercation avec une célébrité. Pendant les faits, trois autres personnes ont attaqué sa petite amie alors Louis est simplement est venu la défendre ».