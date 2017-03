A l’affiche du film « Les Figures de l’ombre », qui sortira le 22 mars prochain, Octavia Spencer a un message spécial à faire passer.

L’actrice, qui avait déjà été remarquée dans « La Couleur des Sentiments », a récemment été nominée pour l’Oscar du Meilleur Second Rôle Féminin, pour son interprétation de Dorothy Vaughan dans le drame « Les Figures de l’ombre ». Dans une interview pour « ScreenRant.com », la comédienne s’est dit « ravie » de l’histoire du film, qui va, selon elle, favoriser l’intégration et la tolérance dans la société. En effet, le film, basé sur un livre du même nom, est inspiré de faits réels, et reprend l’histoire d’une brillante mathématicienne d’origine afro-américaine qui doit se battre pour être reconnue au travail. L’actrice de « Ugly Betty » espère que ce film pourra éveiller les consciences et changer les choses, dans une société où les différentes communautés se divisent de plus en plus.