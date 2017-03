Shaquille Rashaun O’Neal, l’un des joueurs de basketball les plus célèbres du monde avait annoncé qu’il prenait sa retraite en juin 2011, après plus 19 ans de jeu à la NBA. « Shaq » a joué successivement chez les Orlando Magic, où il a commencé en NBA, puis à Los Angeles avec les Lakers, de 1996 à 2004, avant de rejoindre Miami Heat, où il s’était gravement blessé. Il a ensuite continué sa carrière avec les Phoenix Suns, les Cleveland Cavaliers et a fini par passer un an chez les Boston Celtics. Le géant du basket a été sacré champion NBA à trois reprises et est connu sur le terrain pour avoir brisé de nombreux panneaux de baskets en raison de son poids et de sa puissance. Mais Shaquille est plus qu’un joueur de basketball, c’est désormais une personnalité appréciée et reconnue dans le monde entier. La star est également un vrai homme d’affaires. Il possède des actions dans de nombreuses compagnies américaines et a fait plusieurs apparitions dans des clips publicitaires pour les marques Reebook ou encore Pepsi. Celui qu’on surnomme « la 8ème merveille du monde » est également apparu dans des longs métrages comme « Scary Movie 4 » et a prêté sa voix à différents personnages dans des films d’animation comme « Les Schtroumpfs 2 » ou « La Grande Aventure Lego ». Il a aussi eu une courte carrière dans le rap, de 1993 à 2000, le temps pour lui de sortir 5 albums. Aujourd’hui, « Shaq Fu » semble profiter de sa retraite avec sa dernière petite amie en date, la belle Laticia Rolle, et n’investit plus que de manière financière dans le basket en soutenant l’équipe NRG eSports.Après une telle carrière, Shaquille a bien mérité son repos, et toute la rédaction lui souhaite un joyeux 45ème anniversaire.

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.