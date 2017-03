The Chainsmokers, qui s’est fait connaître avec « #SELFIE » en 2014, a remporté pas moins de trois prix, lors de la soirée des iHeartRadio Music Awards. Créée en 2014, la cérémonie récompense les artistes les plus populaires sur les ondes. Le duo, que forme Andrew Taggart et Alex Pall, a été sacré révélation de l’année et révélation pop de l’année, et a aussi remporté le prix de la chanson dance de l’année pour leur hit « Closer », en featuring avec la chanteuse Halsey. Concernant la chanson de l’année, le prix a été attribué à Justin Timberlake pour son titre « Can’t Stop the Feeling ». Coldplay a reçu l’award de la meilleure tournée et Justin Bieber a été récompensé pour les paroles de son hit « Love Yourself ». Rihanna faisait aussi partie des grands vainqueurs. Elle a été récompensée pour son album « Anti », ainsi que son titre « Work ». La belle barbadienne n’a pas manqué de remercier ses fans sur Snapchat ensuite. Son ex, Drake a également reçu le prix de la meilleure chanson hip-hop de l’année pour son hit « One Dance », et Chance The Rapper a été sacré révélation hip-hop de l’année. Côté rock, le groupe Twenty One Pilots a remporté le prix de meilleure chanson rock alternatif de l’année, avec « Heavens », la BO du film d’action « Suicide Squad ». Les géants du rock, Green Day ont ensuite reçu le prix de la chanson rock de l’année pour leur titre "Bang Bang". Zayn Malik, quant à lui, a accepté le prix du meilleur clip pour « Pillowtalk », dans lequel sa petite-amie, Gigi Hadid figure. Une vidéo des deux amoureux, actuellement à Paris pour la fashion week, a alors été diffusée. Zayn remerciait son public et sa bien aimée pour cette récompense. Enfin, Bruno Mars, qui a reçu le prix d’innovateur l’année a dédié le prix à ses fans, en assurant qu’ils faisaient de lui « un meilleur artiste et compositeur », et à son équipe, sans qui il « ne serait pas arrivé jusqu’ici ».

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.