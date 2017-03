Alors qu’elle est arrivée au point culminant de sa carrière, Viola Davis, qui a étudié à la grande école de Julliard, pense déjà avoir fait le tour de sa carrière dans le cinéma. La belle brune, qui vient de recevoir l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa prestation dans « Fences », aimerait maintenant se consacrer à sa famille. Viola a peur que sa fille, Genesis, devienne prisonnière du monde d’Hollywood et elle veut tout faire pour la protéger. Issue d’un milieu modeste, l’actrice de 51 ans a confié : « Vous savez je n’ai jamais eu de maison, j’achète mes vêtements chez Target et H&M. » L’épouse de Julius Tennon ne compte pas pourrir sa petite fille de cadeaux luxueux. Elle veut que celle-ci garde les pieds sur terre. Par ailleurs, Viola avoue qu’avoir un enfant est important pour elle. La star de « La Couleur des Sentiments » a eu Genesis alors qu’elle pensait que sa carrière « s’essoufflait », et son enfant a donné un nouveau sens à sa vie. Elle aimerait maintenant en avoir un deuxième, avec son mari, Julius, qu’elle admire beaucoup. Elle a confié : « Alors un enfant, c’est quelque chose de magnifique, c’est un cadeau… Alors voilà, j’ai très envie d’avoir un enfant. »

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.