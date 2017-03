A 61 ans, l’acteur Bryan Cranston a derrière lui une carrière considérable avec plus de 40 rôles dans des longs métrages et plus de 50 rôles dans des séries télévisées à son actif.

Il est notamment connu pour son rôle dans la série américaine Breaking Bad, où il incarne Walter « Walt » White, le personnage principal. Rôle pour lequel il a reçu pas moins de 4 Emmy Awards et 1 Golden Globe du Meilleur Acteur dans série télévisée dramatique.

Mais sa success-story commence plus tôt avec le rôle d’Hal dans la série comique Malcom pour lequel il a été nominé 3 fois aux Emmy Awards. Après cela, Bryan apparaît dans un certain nombre de séries télévisées avant que le succès après que le rôle de White ne lui ouvre les portes du cinéma. « Drive », « Il faut sauver le soldat Ryan », «Total Recall », « Argo » ou encore « World War Z », Cranston enchaîne les grosses productions et prête également sa voix à de nombreux personnages de films d’animation comme dans Kung Fu Panda 3 ou encore Madagascar 3.

Malgré son âge, la star ne s’est pas arrêtée là. Il a réalisé des épisodes de série comme « Modern Family » ou « The Office » en 2012 et a produit un film documentaire « Kidsmartz » et un téléfilm « All The Way ». Il apparaîtra également dans 4 films dont la sortie est prévue cette année et notamment dans une adaptation de « Power Rangers ». C’est ce qu’on appelle une carrière bien remplie!