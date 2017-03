Chance The Rapper n’a jamais caché son envie de participer à l’amélioration de l’éducation des enfants, dans sa ville natale, Chicago. Le rappeur a donc décidé de s’impliquer dans la vie éducatif de sa ville et a versé un million de dollars aux écoles publiques de Chicago. Le jeune homme veut pouvoir offrir une éducation de meilleure qualité aux enfants, et espère éveiller les consciences d’autres entreprises qui pourraient aider les écoles de Chicago. Il a expliqué : « Je m’engage à aider les enfants de Chicago à obtenir une meilleure éducation, où l’art sera également inclus. En tant qu’artiste et que professeur du soir, je sais que l’art est important. Cela apprend aux enfants qu’un petit effort peut avoir beaucoup d’impact, et que la collaboration mène à la créativité. » Et pour le rappeur de 23 ans, ce n’est que le début, il espère bien faire changer les choses avec l’aide d’autres compagnies ou de célébrités. Chance a également annoncé qu’à chaque fois que la somme de 100 000 dollars sera versé aux écoles publiques de Chicago (CPS), son association SocialWorks donnera 10 000 dollars à l’école de leur choix pour aider à développer les activités artistiques à l’école.

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.