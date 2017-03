Karrueche Tran, l’ex-petite amie de Chris Brown se prépare à un face à face avec le chanteur au tribunal jeudi prochain. La jeune femme de 28 ans a eu une relation tumultueuse avec la star pendant près de 5 ans et elle avait récemment révélé qu’il la violentait, mais elle n’avait pas voulu appeler la police à l’époque. En février dernier, elle avait cependant décidé de sauter le pas et de porter plainte car Chris ne semblait pas accepter la rupture et proférer des menaces de mort. Placé sous ordonnance restrictive, le chanteur n’a peur de rien et continuerait à harceler Karrueche. Des proches de la star affirment qu’elle essaie en vain de faire respecter l’ordonnance restrictive mais que Chris n’en ferait qu’à sa tête. L’histoire avait été révélée par le site TMZ, qui rapportait que l’interprète de « With You » aurait non seulement proféré des menaces de mort à l’égard du mannequin mais aurait également annoncé que s’il ne l’avait pas pour lui alors « personne ne l’aurait ». Selon la jeune femme, Chris l’aurait brutalisée, il lui aurait donné des coups de poing dans le ventre et l’aurait poussée dans les escaliers. Chris nie les faits et assure que Karrueche ment mais elle semble être prête à démontrer aux juges qu’il représente une vraie menace pour elle et son entourage. La belle brune en a assez et aimerait que Chris finisse en prison. S’il n’est pas emprisonné, la meilleure amie de Christina Milian aimerait au moins obtenir une ordonnance restrictive permanente.

