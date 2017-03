Il y a 10 mois, Chrissy Teigen accouchait de Luna et l’arrivée de sa petite fille a totalement changé sa vie. La femme de John Legend a révélé avoir eu du mal à accepter la maternité. La belle n’était pas épanouie, et se sentait de moins en moins bien, après la naissance de Luna. La meilleure amie de Kim Kardashian a en fait été victime de « baby blues », comme de nombreuses mères partout dans le monde. Chrissy a ensuite plongé dans la dépression, une dépression post-partum, dont elle ne pensait pas pouvoir sortir. Chrissy est restée longtemps sans comprendre son état et sans pouvoir expliquer ses maux. Elle a expliqué : «Je suis retournée travailler au ‘Lip Sync Battle’ en août, quand Luna a eu quatre mois. Tout le monde était génial… Mais j’étais différente… Je n’éprouvais plus le même plaisir au travail… S’ajoutait à ma souffrance psychologique une souffrance physique, j’avais mal au dos, aux épaules, à mes poignets… J’avais aussi perdu l’appétit… Je me voyais m’éteindre petit à petit. Un jour, je me suis mise à pleurer dans ma loge, sans réellement savoir pourquoi… Mon maquilleur est venu, il a essuyé mes larmes et m’a remaquillée. Ce jour là, je me suis demandée si je voulais vraiment être maman. » Le top model s’est alors coupée du monde, elle passait son temps à la maison, et cet enfermement ne l’a pas aidée. Aujourd’hui, la jeune maman va mieux, grâce à l’aide de docteurs, et elle avoue être admirative de toutes les mamans qui ont connu ce sentiment et qui s’en sont sorties sans l’aide de docteurs ou de médicaments. Elle a révélé : «Avant les vacances, je suis allée voir mon médecin pour un examen physique. J’étais épuisée… Mon docteur a commencé à énumérer des symptômes. Et je ne faisais que répondre, ‘oui, oui ,oui.’ Et puis le diagnostique est tombé : dépression post-partum et anxiété … » Ce fut un moment de soulagement pour Chrissy et son mari, qui ont enfin compris ce qu’il se passait. La brune de 31 ans, a ensuite pris des anti-dépresseurs et son état s’est amélioré. Chrissy a ainsi pu reprendre goût à la vie et surtout profiter pleinement de sa famille et ses amis.

