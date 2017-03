Ed Sheeran et Robbie Williams sont voisins !

Le chanteur de 26 ans a révélé que sa maison londonienne est « curieusement » située juste à côté du membre du groupe Take That, qui vit là avec sa femme Ayda Field et leurs enfants Théodora, quatre ans, et Charlton, deux ans, et il se rend régulièrement avec une tarte aux pommes chez le musicien de 43 ans.

S’exprimant à la radio Kiss FM, l’auteur du titre « Shape of You » a déclaré : « Curieusement, où je vis à Londres, Robbie est là. Nous sommes voisins tout le temps. De temps en temps je vais chez lui avec une tarte aux pommes et nous avons des discussions de voisins de palier, je lui demande comment va sa femme et réciproquement.»

Le rouquin est désespéré de ne toujours pas avoir collaboré avec le rocker, car il a toujours été un grand fan des chansons de Robbie et son premier album solo de 1997 « Life Thru a Lens » était le premier album qu’il a possédé.

Il s’est expliqué à ce sujet : « Je ferai une chanson avec Robbie, parce que « Life Thru a Lens » était le premier album que j’ai reçu de ma tante quand j’avais six ans. »

Cependant, Robbie n’a pas aimé entendre comment la collection de musique d’Ed a commencé et l’âge auquel il avait eu son album parce que cela l’a fait se sentir vieux.