Emma Watson jouait le rôle d’Hermione Granger dans la célèbre saga « Harry Potter », aux côtés de Daniel Radcliffe et Rupert Grint. Même si les années ont passé, l’actrice de 26 ans reste en contact avec ses deux amis de Poudlard. Pour l’avant-première de son nouveau film, « La Belle et la Bête », à Hollywood, Emma est revenue sur l’évolution de sa carrière et a déclaré: «Nous avons un groupe WhatsApp, ça nous permet de garder contact, de suivre la carrière des uns et des autres, nos évolutions ! J’ai insisté pour inviter tous les acteurs principaux d’Harry Potter à l’avant première de ‘La Belle et la Bête’. Ça me fait plaisir qu’ils puissent voir ce film, et ça nous permet de tous nous retrouver au même endroit ». Pour la jolie Emma, ce film est une réalisation incroyable,et il était important que ses amis soient présents. Elle a expliqué : «Jouer Hermione quand j’étais enfant … cela représentait le bonheur, l’ignorance . Maintenant, je suis une adulte, j’ai besoin que mes rôles aient plus de sens… » Ainsi, Emma a refusé de jouer Cendrillon pour Disney, elle ne se reconnaissait pas dans le rôle. Néanmoins, elle a accepté le rôle de Belle quelques semaines plus tard, et a même trouvé similitudes entre elle et son personnage à l’écran. Elle a révélé : «Je ne savais pas du tout qu’ils allaient faire ‘La Belle et la Bête’ au moment où j’ai refusé ‘Cendrillon’. Mais quand ils m’ont proposé de jouer Belle, j’ai senti que ce personnage était fait pour moi. Elle reste curieuse, compatissante et ouverte d’esprit ».

