Remy Ma était à l’apogée de sa carrière, avant de connaître une longue descente aux enfers, dont elle est finalement revenue. Plus prête que jamais à reprendre sa place de « Queen » du rap, Reminisce Smith, de son vrai nom, s’impose petit à petit dans l’industrie musicale. Connue pour ses couplets sur les tubes « U Feel Me » ou encore « All The Way Up », celle qui s’en est récemment pris à Nicki Minaj, connaît très bien l’industrie du rap. Dans les années 2000, elle était déjà considérée comme la future Lil Kim. Son titre « Lean Back » avec son groupe Terror Squad l’a emmenée loin en 2006. Mais un an plus tard, la rappeuse est arrêtée pour tentative de meurtre lors d’une soirée à Manhattan. Jugée coupable et condamnée à 8 ans de prison, Remy Ma voit son rêve s’effondrer derrière les barreaux. Libérée en août 2014, la jolie brune reste déterminée à percer dans la musique. Revenir dans le rap féminin n’est pas toujours facile, mais Remy Ma a assez de talent et de confiance en elle pour réussir cet exercice. Si elle a d’abord commencé par s’afficher dans l’émission de télé-réalité « Love & Hip-Hop », aux côtés de son mari, Papoose, Remy s’est ensuite refait une santé avec un nouvel album, « Plata o Plomo », en collaboration avec Fat Joe, dont est issu le tube « All The Way Up ». Déjà nominée aux Grammy Awards, et sacrée meilleure artiste hip-hop féminine aux BET Awards, la rappeuse de 36 ans compte bien montrer au monde entier toute l’étendue de son talent.

