Ruby Rose a recommencé à fréquenter la chanteuse Jess Origliasso, depuis novembre dernier. L’actrice et la guitariste du groupe de rock Veronicas se voyaient déjà en 2008, et elles ont eu une relation très mouvementée, avec de nombreux hauts et de nombreux bas, comme Ruby a révélé. Mais depuis qu’elles se sont retrouvées sur le tournage du clip ‘On Your Side’, tout va mieux entre les deux filles. Ruby a confié : "Dans la vie les choses vont et viennent, on peut vivre des relations incroyables puis tout perdre. Comme la vie, les relations ont des hauts et des bas. Chaque chute nous renforce, et nous permet de mieux apprécier le bonheur. Une fois qu’on sait ce qui nous rend heureux, on se bat pour, et moi [ce qui me rend heureuse] c’est Jess. Alors même si notre relation est compliquée, je suis prête à me battre car les moments que nous passons ensemble sont de véritables instants de bonheur." Le couple fait tout ensemble. Très complices, Ruby et Jess jouent de la musique ensemble, elles chantent, dansent, et respirent le bonheur. Par ailleurs, Ruby, qui est totalement comblée par cette relation, s’est confiée sur son envie d’avoir des enfants. Elle a ajouté: "Tout ce que je veux, c’est un petit garçon. Peut être, Charlie, Billie, Max, ou Frankie ? Vous savez ma mère voulait absolument une fille, une vraie fille, le genre petite princesse! Toutes les filles de mon âge avaient des barbies, moi j’avais des tortues ninjas et je jouais au foot avec les garçons. Alors avoir un petit garçon ça serait comme une renaissance pour moi, ça me rendrait tellement heureuse." La star d’"Orange Is The New Black" a clairement envie d’avoir des enfants, mais est-ce que cette envie est partagée ? Seul le temps nous le dira.

