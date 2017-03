Ariel Winter n’a pas toujours eu confiance en elle. L’actrice s’est fait connaître très tôt, dans la série « Modern Family » et elle a souvent été l’objet de nombreuses critiques. A 19 ans, la jolie brune est revenue sur son expérience et avoue qu’elle aimerait pouvoir aider les autres à avoir plus confiance en eux, maintenant qu’elle est elle-même plus sûre d’elle. Elle a expliqué : « J’ai moi-même eu du mal à avoir confiance en moi. Ça a été un très long parcours, et je pense que c’est vraiment important. […] J’ai vécu tellement de choses en étant plus jeune, j’étais critiquée sur tout, ce à quoi je ressemblais, ce que je portais, ce que je disais. Et pendant un moment, je pensais que si je changeais, les gens m’accepteraient. J’ai essayé mais ça n’a pas marché.» Ariel a ensuite compris qu’elle serait toujours critiquée mais elle a appris à s’accepter, et a aujourd’hui beaucoup plus confiance en elle. Elle ne fait plus attention aux commentaires négatifs à son sujet. Elle a rajouté : « Donc ce que j’essaie [de faire] et ce que je dis aux gens c’est ‘Fais ce qui te rend heureux’, et c’est la meilleure chose à faire. J’ai juste l’impression que malgré les commentaires négatifs que je reçois pour m’être exprimée, les retours positifs sont tellement plus importants, donc je vois ces commentaires négatifs mais je n’y fais pas attention. Je suis contente de pouvoir aider [les autres]. »

