Azealia Banks semble ne pas vraiment se soucier de ses problèmes avec la justice américaine. Alors qu’elle devait se présenter au tribunal, ce lundi 6 mars, la belle brune était à Paris pour la fashion week, ce qui n’a pas beaucoup plu à la juge. Celle-ci s’est entretenue avec la chanteuse et l’aurait même disputée. Azealia Banks devait paraître devant la cour, après avoir mordu un videur d’une boîte de nuit, lors d’une soirée, en décembre 2015. La rappeuse de 25 ans aurait oublié son « rendez-vous ». Elle pensait que son jugement devait avoir lieu en fin de semaine, et s’est donc permis de partir en voyage quelques jours. Si elle s’est rapidement présentée et excusée pour cette erreur auprès du tribunal, le jour d’après, la juge, Kathryn Paek était très en colère et ne l’a pas caché. Elle a déclaré : « Vous n’êtes pas en retard ! Vous avez manqué votre audience, votre cas doit être entendu et jugé, et vous n’étiez pas là. Comprenez-vous la différence ? » Ce n’est pas la première fois que la star manque un procès, et elle pourrait bien finir par être punie par la justice. Azealia, qui a déjà créé la polémique, il y a quelques mois en s’en prenant violemment à Russell Crowe et ses invités pendant une soirée, est tout de même apparue tout sourire à la sortie du tribunal. L’interprète de « 212 » devra y retourner le 10 mars prochain.

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.