Brooklyn Beckham serait de nouveau en couple avec son ex petite-amie, Chloe Grace Moretz. Le fils de David et Victoria Beckham a affolé la toile, après avoir publié un cliché où ses fans ont reconnu la jolie blonde. Cependant, la photo est en noir et blanc, et on ne peut pas être sur qu’il s’agisse vraiment de la jeune actrice. Mais il n’en a pas fallu plus pour faire plaisir aux fans du couple. Ils ont ainsi commencé à mener l’enquête et ont notamment remarqué que les deux exs publiaient depuis quelque temps des photos romantiques et très mystérieuses, laissant croire qu’ils seraient tous les deux en couple, et peut-être de nouveau ensemble. La star de « La Cinquième Vague » a notamment partagé une image de deux mains jointes, sur son compte Instagram. Pour autant, aucun d’entre eux n’a encore confirmé la nouvelle. Chloe et Brooklyn étaient déjà en couple, l’année dernière, avant que la jeune femme mette fin à leur relation car elle cherchait quelqu’un de plus sérieux et mature. L’actrice de 20 ans avait alors déclaré : «Brooklyn est si jeune, il a encore toute sa vie devant lui, il a besoin de se trouver, moi ma carrière est déjà lancée je cherche quelqu’un de stable. » Finalement, Chloe semble avoir changé d’avis.

