Ed Sheeran a décidé de former son propre boys band, et il a déjà commencé à auditionner quelques musiciens. L’interprète de « Castle On The Hill » a tout prévu. Il va recruter trois ou quatre garçons, former son groupe, et les emmener avec lui en tournée. Ils feront ainsi sa première partie. Ed, qui a écrit de nombreuses chansons pour des célébrités comme Justin Bieber, ou encore les One Direction, a déjà composé quelques titres pour son groupe. La musique sera « super pop », selon lui, et il a hâte que ses fans découvrent son groupe. Ed a révélé : « Ce sera vraiment décent. [ …] Je vais prendre trois ou quatre garçons ensemble, faire toutes les chansons, et les emmener en tournée avec moi. » Par ailleurs, le britannique de 26 ans sait déjà de quoi il parlera dans ses nouveaux titres pour le groupe : d’amour, et surtout de chagrins d’amour. Pour lui, les meilleures chansons sont toujours des chansons d’amour, et il va devoir trouver de l’inspiration pour son boys band, qui n’a pas encore de nom. Il a expliqué : « Je dirais une chose. Je pense que les meilleures chansons viennent de la souffrance, mais vous pouvez toujours écrire quelque chose proche de ça, en étant heureux ». Effectivement, Ed n’a pas de quoi être malheureux ces derniers temps. Son nouvel album est déjà un succès, et il est comblé en amour avec sa petite-amie, Cherry Seaborn.

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.