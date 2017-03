Emma Watson joue Belle dans le film fantastique la "Belle et le Bête ». Pour l’actrice ce remake est plus émouvant et détaillé que l’original, le film d’animation de Disney 1991. Elle a ajouté « Je pense que si vous aimez l’original, alors vous retrouverez les grands lignes de l’histoire dans notre film. Et surtout il y a plus de profondeur dans les sentiments et les émotions, plus de détails, alors si vous êtes un fan il y a plus qu’à prendre une place de cinéma et à apprécier le film. »

La star joue aux côtés de Dan Stevens dans le rôle de la Bête et Luke Evans dans le rôle de Gaston. Emma Watson s’est de suite appropriée son personnage, elle pense que c’est parce qu’elles ont beaucoup de points communs, comme la tolérance et l’absence de préjugés.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui fait de Belle une si bonne personne, Emma a répondu: «Pour moi, c’est juste qu’elle ne juge pas. Elle voit l’extérieur de la Bête, sa mauvaise humeur, mais aussi ce qui il y a au-delà de l’apparence. Et franchement, je pense que les gens pourraient apprendre beaucoup de Belle.» Pour l’actrice le film regroupe des thèmes universels, comme l’amour, la joie et la tolérance. « C’est tellement joyeux, c’est tellement romantique, c’est tellement drôle, c’est tellement profond. »