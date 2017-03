Pink et Jay Z sont les têtes d’affiche du V Festival 2017.

Les deux célébrités se rendront donc au Royaume-Uni, elles seront accompagnées de Rudimental, Craig David et Jess Glynne au Hylands Park à Chelmsford, dans l’Essex le 19 août puis à Weston Park dans le Staffordshire le 20 août avec des artistes tels qu’Ellie Goulding, Jason Derulo, Madness, Clean Bandit, Sean Paul et James Arthur qui assureront le show tout le week-end.

Le rappeur au célèbre titre « encore », Jay Z, qui se prépare à la naissance de jumeaux avec sa femme Beyonce, occupera la scène principale le 19 août à Weston Park et le 20 août à Hylands Park.

Parmi les autres artistes présents figurent Dizzee Rascal, Gorgon City, Anne-Marie, Jonas Blue, Sigma Liva, The Vamps, Calum Scott, JP Cooper, Jack Savoretti, Scouting For Girls, Krept & Konan, Busted, Hannah Wants et Raye.

L’année dernière, Rihanna et Justin Bieber ont été les vedettes du festival.