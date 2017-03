Après les nombreuses rumeurs de séparation, c’est finalement officiel, Scarlett Johansson et Romain Dauriac divorcent. L’actrice de 32 ans vient de remplir un dossier pour divorcer de son mari, avec qui elle a eu sa petite fille, Rose (3 ans). La procédure s’annonce déjà compliquée, puisque Scarlett compte tout faire pour obtenir la garde de Rose mais Romain aimerait repartir en France avec la petite fille. Si Scarlett pense que son mariage est « irrémédiablement brisé », elle va devoir se battre très dur pour la garde de son enfant. Le couple s’était marié en 2014, et les tourtereaux ont toujours été discrets au sujet de leur relation. Mais depuis l’été dernier, ils ont enchaîné les hauts et les bas, et la star de « Lucy » avait déjà confirmé s’être séparée de Romain. Les parents de Rose s’étaient tout de même mis d’accord quant à la garde de leur fille, et chacun profitait de la petite Rose, une semaine sur deux. L’ex de Ryan Gosling voyage beaucoup, notamment à cause de ses nombreux tournages, et elle aimerait maintenant être capable d’emmener sa fille partout avec elle.

