Bow Wow, de son vrai nom Shad Gregory Moss devrait sortir son nouvel et dernier album, intitulé «NYLTH », cette année, avant de quitter définitivement l’industrie de la musique. Ce sera peut-être l’occasion pour le rappeur de passer plus de temps avec sa fille, Shai Moss (5 ans), née de sa relation avec Joie Davis. A 30 ans, Bow Wow a connu une carrière impressionnante. Il rappe depuis ses 6 ans et avait été découvert par Snoop Dogg , qui est devenu son mentor, en 1993. Quelques années plus tard, il est au top des ventes avec « Bow Wow (That’s My Name) », sur lequel il a travaillé avec le géant du rap, Snoop Dogg. Son tout premier album, « Beware Of Dog » a ainsi été sacré double disque de platine en 2001, après s’être écoulé à plus de deux millions de copies. Le beau gosse aux yeux verts a ensuite réalisé pas moins de 5 albums jusqu’à 2009, où il a commencé à se faire plus discret. Mais le petit prince du rap ne s’est pas arrêté pour autant. Il a notamment participé à des émissions de télévisions américaines, comme l’émission musicale «106 & Park » , qu’il a présentée juqu’en 2014, et a également fait quelques apparitions dans les films « Magic Baskets » et « Fast and Furious ». Le chanteur passe aujourd’hui le cap de la trentaine, tout en douceur et discrétion, et nous lui souhaitons un joyeux anniversaire.

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.