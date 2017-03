Si Ed Sheeran a bien réussi à percer dans la musique, ses débuts n’ont pas été aussi simples qu’ils ne paraissent. Le chanteur a révélé qu’il devait tout son succès au partage de fichiers illégaux. Il a déclaré : « Je sais que c’est mal de dire ça parce que je fais partie de l’industrie de la musique et qu’ils n’aiment pas le piratage. Mais c’est le piratage qui m’a permis de devenir qui je suis». Selon l’artiste britannique, ce sont les jeunes étudiants qui lui ont permis d’accéder à la célébrité car ils s’échangeaient ses titres entre eux. Mais Ed pense qu’aujourd’hui, tout le monde extrait sa musique de Youtube, et très peu de personnes la téléchargent illégalement à partir de plateformes. Ce temps-là est révolu. L’interprète de « Shape Of You », qui a sorti son dernier album vendredi dernier, a finalement fait son grand retour sous le feu des projecteurs. Ed a pris une année sabbatique parce qu’il avait besoin de repos, après avoir été aspiré « dans une spirale de travail et de soirées qui auraient sûrement mal fini ». Il estime que le public avait « aussi besoin d’une pause » car si un artiste est continuellement exposé, son public risque de se lasser.

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.