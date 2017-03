Kylie Minogue s’est très vite remise de la fin sa relation avec Joshua Sasse. La chanteuse de 48 ans a consacré tout son temps a sa musique, et préparer notamment sur un nouvel album. Après avoir été trompée et humiliée, la belle australienne était très inspirée pour ce nouvel opus. Elle a révélé : «Ce fut un mois intéressant, tout le temps que je ne passais pas avec mon ex, je le passais dans en studio. Ça m’a permis d’avancer beaucoup plus vite et même d’être plus créative.» L’interprète d’«I Should Be So Lucky» a récemment confirmé qu’elle avait signé un contrat avec BMG pour son nouvel album. Cette nouvelle signature est un nouveau départ pour Kylie. Elle a affirmé : "Je sais ce que je veux faire et je sais que c’est le bon partenariat." La jolie blonde a hâte de sortir son prochain album, et de le faire écouter à tous ses fans. Même si elle n’a pas de chance en amour, la musique est toujours la pour l’aider à se relever. Et forte de ses 30 ans d’expérience dans l’industrie, elle enregistre toujours des tubes internationaux.

