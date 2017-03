A 58 ans, Madonna est toujours en grande forme et ne compte pas s’arrêter de sitôt. Pour conserver sa forme, la superstar s’entraîne très dur. Son ancienne coach, Stacey Griffith a révélé que la chanteuse faisait du sport presque toute la journée. Elle s’entraîne chaque jour pendant 5 heures minimum. Ce rythme intense lui permet de garder un corps de rêve, et surtout de faire le show quand il le faut. Même si sa coach estime que son travail est « irréel », elle reste très impressionnée et considère Madonna comme une vraie athlète. Elle a confié : « Les athlètes professionnels s’entraînent toute la journée. Madonna s’entraîne toute la journée. Elle s’entraîne 5 heures par jour, non-stop. C’est irréel. » Et l’interprète de « Like A Virgin » a réussi à transmettre sa passion pour le sport à sa progéniture. Alors qu’elle vient d’adopter deux petites filles au Malawi, Esther et Stella, son autre fille adoptive, Mercy a déjà remporté quatre médailles pendant des tournois de gymnastique. Madonna n’en est pas peu fière.

