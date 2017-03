Beyoncé a peut-être annulé sa prestation au festival Coachella, la star ne se laisse pas aller pour autant. Alors que son docteur lui a conseillé d’alléger son emploi du temps, l’interprète de « Formation » a trouvé une autre activité avec son mari, Jay-Z, et c’est assez intense. La chanteuse et le rappeur prennent des cours de spinning, dans la célèbre salle de sport SoulCycle, à Los Angeles. La maman de Blue Ivy veut rester en forme et faire du vélo lui fait du bien. La superstar serait même devenue accro à ses cours, et y va tours les jours. Elle y a également emmené sa très bonne copine, Kelly Rowland, mercredi dernier. Par ailleurs, Beyoncé sera bientôt fixée sur le sexe de ses enfants. Une source avait précédemment révélé que le couple connaîtrait le sexe des jumeaux, mi-mars. Jay-Z et son épouse se préparent maintenant à accueillir leurs bébés. Ils aimeraient d’ailleurs acheter un manoir, à Hollywood, qui pourrait héberger toute leur petite famille. Une source proche a expliqué : « Ils savent qu’avec leur famille qui s’agrandit, il est temps d’être sérieux, et de s’établir quelque part, et avoir leur maison à Hollywood est le premier élément sur leur liste. »

