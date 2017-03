Chuck Norris, de son vrai nom Carlos Ray Norris a une longue carrière derrière lui. La vedette du cinéma d’action possède à son actif plus de 30 rôles dans des longs métrages de 1968 à 2012 comme « Delta Force », « La Fureur du Dragon » où il partage l’affiche avec Bruce Lee ou plus récemment « Expendables 2 : Unité spéciale » aux côtés de Sylvester Stallone, Jason Statham et Jean-Claude Van Damme.

Mais le rôle qui a sans doute marqué le plus son parcours et l’a fait connaitre dans le monde est le rôle principal dans la série d’action « Walker, Texas Ranger », qu’il a incarné de 1993 à 2001. Norris a également joué neuf autres personnages dans des séries TV pendant plus de 12 ans.

En plus de ses talents d’acteur, Chuck Norris a rejoint l’US Air Force quand il était jeune et a effectué son service militaire en Corée du Sud où il a reçu son surnom « Chuck ». Notons qu’il est aussi septuple champion du monde de karaté. C’est notamment pour cela que, malgré lui, il est devenu un « mème » sur le Web avec l’apparition des « Chuck Norris Facts » (traduisez « Faits sur Chuck Norris »), une tendance visant à plaisanter sur ses qualités dites surhumaines. Il dit ne pas s’en offusquer et au contraire il a même avoué qu’il les trouvait « drôles » sur le plateau deThe Best Damn Sports Show Period. Sa préférée étant: « On a essayé de tailler le portrait de Chuck Norris dans le Mont Rushmore, mais la pierre n’était pas assez dure pour représenter sa barbe »

Politiquement très engagé à droite, Norris est un soutien actif et financier du Parti Républicain. En 2008, lors des présidentielles aux Etats-Unis, il soutenait Mitt Romney et appelait à voter contre Barack Obama. Plus récemment, il a soutenu le désormais président des Etats- Unis Donald Trump. Pour finir, Chuck Norris est aussi un fervent défenseur du port d’armes. Peut-être à force d’en avoir trop porté dans ses films?