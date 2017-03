Alors que les funérailles de George Michael, décédé le 25 décembre dernier, ont été reportées à plusieurs reprises, celles-ci devraient finalement avoir lieu d’ici la fin du mois mais tous les détails sont encore gardés secrets par la famille du défunt chanteur, qui souhaite organiser une cérémonie dans la plus grande discrétion. Ainsi, Fadi Fawaz, l’ex de George a avoué qu’il n’était pas vraiment au courant de quoique ce soit. « Tout est gardé secret », selon lui. Il a déclaré : « Je ne peux rien vous dire à propos des funérailles, elles auraient du avoir lieu il y a longtemps déjà. […] J’étais au milieu de tout ça. Mais je ne sais rien sur les funérailles. Vraiment rien. Croyez-moi. C’est tellement étrange ». Fadi ne serait apparemment pas le bienvenu, même s’il a longtemps essayé de prouver au monde entier que tout allait bien entre la famille de son ex et lui. La famille de George ferait tout pour le tenir éloigné. Et après la révélation de la cause du décès de l’interprète de « One More Try », Fadi s’est dit « soulagé ». De nombreuses personnes l’accusaient d’être responsable de la mort de son compagnon, et le coiffeur était ravi de voir la vérité éclater au grand jour. George Michael est décédé de causes naturelles. L’enquête a été arrêtée après qu’un médecin légiste a constaté que le chanteur de 53 ans avait une cardiomyopathie dilatée, une myocardite, ainsi qu’une stéatose hépatique due à un foie trop gras.

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.