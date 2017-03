Dans une récente interview pour ES Magazine, James Blunt a révélé que lorsqu’il se promène en Tuk-Tuk à Ibiza, où il vit actuellement, les gens l’arrêtent pour lui demander de les emmener quelque part car ils le prennent pour un taxi. « J’ai acheté un Tuk-Tuk en Thaïlande. Cela m’a coûté un peu cher pour le ramener à Ibiza mais c’est génial. » a révélé James. Ravi de son nouvel investissement, il ajoute, amusé, que quand les gens le reconnaissent en général ils sont très étonnés et lui demandent ce qu’il lui est arrivé. Le chanteur de 43 ans aime apparemment collectionner les objets incongrus. Il a admis avoir une grande collection de pass de chambre d’hôtel « au cas où un ami artiste en aurait besoin », même si tous ses pass ne sont « pas aussi colorés et drôles que des cartes de crédit ». Mais sa collection est plutôt inutile car aucun de ses amis n’utilise les pass et James avoue qu’il « devrait vraiment s’en débarrasser ». Après avoir racheté un pub à Londres, l’artiste britannique a aussi avoué qu’il aimerait acheter Hyde Park Barracks pour rénover l’endroit car « c’est devenu hideux ». Enfin, l’interprète de « You’re Beautiful » a donné quelques conseils aux lecteurs en matière de rendez-vous galant, en affirmant que le meilleur endroit pour un premier rendez-vous était le restaurant « Nando’s à High Street Kensington ». « C’est important de ne pas avoir de trop grandes attentes lors d’un premier- rendez-vous. Comme ça, les choses ne peuvent aller qu’en s’améliorant ».

