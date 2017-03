Jourdan Dunn est une vraie icône mode. Ange Victoria’s Secret, elle enchaîne les défilés pour les plus grandes marques et les couvertures de magazine. Le top model de 26 ans, qui vient de sortir sa collection en collaboration avec MissGuided, s’est confiée sur son style vestimentaire. La jeune femme, qui avait été repérée dans les allées d’une boutique Primark à Londres, se situe aujourd’hui dans le classement Forbes des mannequins les mieux payés au monde. Pourtant, Jourdan reste très simple. Interrogée sur ses looks préférés, elle a déclaré: « Je porte toujours du noir, du gris, du beige, du bleu marine et du blanc ». Selon elle, il suffit d’avoir de bons basiques pour éviter les fashion faux pas : « Une paire de jean slim, un bon pull à capuche, un gilet et un blouson aviateur avec une paire de talons. Ou même des sneakers ». Mais pour la belle brune, la clé d’un look réussi c’est de se sentir « à l’aise » et « sûre de soi » . C’est pourquoi Jourdan mélange tous les styles et les tissus car d’après elle, « tout repose dans l’équilibre ».

La star des podiums, qui défile souvent aux côtés de Kendall Jenner, Gigi Hadid et bien d’autres, a également évoqué sa vie de famille et a dévoilé que son fils de 7 ans, Riley avait rencontré ses amies célèbres, Kendall ou encore Taylor Swift. Mais il n’est pas impressionné et aurait dit que leur statut de célébrité ne le « dérangeait pas ». S’il est indifférent face aux célébrités, Riley est très émotif quand sa maman doit s’envoler aux quatre coins du monde pour le travail et il préférerait qu’elle reste à ses côtés à Londres. Néanmoins, le garçon est vite consolé quand sa maman lui dit qu’elle part gagner de l’argent pour lui « acheter des tas de nouveaux jouets ».