Comme Kanye West, Justin Timberlake a décidé de créer la polémique autour des vainqueurs des Grammy Awards. Selon lui, Adele n’aurait pas dû gagner le prix d’album l’année, lors de la cérémonie qui a eu lieu le 12 février dernier. L’interprète de « Can’t Stop The Feeling » estime que Frank Ocean méritait le prix. Il a d’ailleurs félicité le chanteur pour son nouveau titre, « Slide » en collaboration avec Calvin Harris et Migos avant d’ajouter : « L’album de Frank Ocean, BLONDE, est le VRAI album de l’année ». Cependant, Frank n’était pas nominé aux Grammy Awards. Le musicien a refusé d’envoyer sa candidature à l’académie. Il juge la remise de prix « démodée ». L’interprète de « Thinkin Bout You » avait également fait le buzz, en déclarant que la cérémonie « endort » le public, qui doit ensuite aller sur YouTube pour regarder les performances de leurs artistes préférés. Le chanteur de 29 ans est depuis en conflit avec les organisateurs de la cérémonie parce qu’il pense que les rappeurs et les jeunes artistes noirs ne sont pas assez représentés. Les dirigeants de la cérémonie avaient précédemment répondu aux critiques de Frank, en assurant qu’ils auraient aimé qu’il participe à la soirée.

