Ryan Gosling s’est associé à Ken Kao et Anonymous Content pour créer un film, s’appuyant sur l’histoire de Jeff Lemire. Cette histoire a longtemps été un best-seller du New York Times, et se concentre sur le personnage principal, Jack Joseph, un père de famille qui travaille pour une plateforme pétrolière offshore. Jack est responsable des réparations de soudage de la plateforme sous l’eau. Lors d’une sortie en plongée, il rencontre un être surnaturel qui le met en contact avec le fantôme de son père. Pour le moment, le projet est loin d’être abouti. Aucun acteur, ni même scénariste a été rattaché au long-métrage. En revanche, outre ce nouveau projet, Ryan connaît un réel succès pour son rôle principal dans le film « La La Land », qui a remporté six Oscars. Il sera également présent dans « Song to Song » aux côtés de Michael Fassbender, Natalie Portman, Cate Blanchett et Rooney Mara. L’acteur a déjà une carrière bien lancée, et ses futurs films promettent de plaire au grand public. Ryan Gosling est aussi accompli dans sa vie privée puisqu’il est l’heureux papa de deux enfants, avec Eva Mendes. Acteur oscarisé, papa comblé et futur réalisateur, Ryan Gosling n’a pas fini de nous surprendre.

