Nous sommes en 1990, Sharon Stone a 32 ans quand sa carrière décolle, elle joue aux côtés d’Arnold Scwarzenegger dans le film « Total Recall ». La même année l’actrice pose pour Playboy et devient un sex symbol. Mais il faudra attendre « Basic Instinct » pour que sa carrière s’envole, elle devient un véritable modèle de sensualité et une actrice internationalement connue. La belle ne cesse de briller et obtient une étoile sur Hollywood Boulevard. Quelques années passent et l’actrice s’engage dans la lutte contre le cancer puis celle des droits des homosexuels. Et la star ne s’arrête pas là, après avoir été actrice, mannequin et ambassadrice d’associations, elle devient l’égérie de Dior en 2000, elle est alors âgée de 42 ans. Cette vie pleine d’effervescence ne l’a pourtant pas empêchée d’être maman. L’ancienne actrice a trois fils adoptifs Roan, Laird et Quinn, qui ont discrètement grandi à l’ombre des projecteurs.

Même si l’actrice a aujourd’hui 59 ans elle ne semble pas porter la marque du temps. Sharon est rayonnante et a toujours une plastique de rêve. La star d’Hollywood a confié l’un de ses secrets de beauté au Figaro « Je suis les conseils de ma maman, j’applique chaque matin et soir une crème hydratante. C’est l’un de mes secrets pour retarder le vieillissement. »