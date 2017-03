Cela faisait 3 mois que Taylor Swift se faisait harceler par un homme, un certain Mohammed Jaffar. L’homme de 29 ans a finalement été arrêté, le 6 mars dernier, pour harcèlement et cambriolage. Mohammed se serait présenté plusieurs fois au domicile de la chanteuse, depuis décembre, affirmant qu’il voulait s’entretenir avec elle en tête à tête. Lors d’une de ses visites, il aurait également sonné à la porte pendant plus d’une heure, sans s’arrêter, avant de repartir et de réessayer le lendemain. Mohammed a même réussi à s’introduire dans le bâtiment de la jolie blonde, des vidéos de surveillance le montre notamment en train de marcher vers l’appartement de Taylor. S’il n’a jamais réussi à voir Taylor, l’harceleur aurait également contacté son équipe par téléphone 59 fois, en leur demandant de lui organiser un rendez-vous avec la star. Mohammed va devoir verser 20 000 dollars à la justice et sera soumis à une ordonnance restrictive, lui interdisant tout contact avec l’interprète de « Shake It Off ».

