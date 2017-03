Ed Sheeran est revenu sous le feu des projecteurs en décembre dernier. Et après un an de pause, le chanteur s’est révélé très aminci. L’interprète de "Castle on the Hill" a expliqué que pour perdre du poids, tout est une question d’équilibre. La clé de sa perte de poids a été de manger plus sainement et de réduire la quantité d’alcool et de nicotine qu’il consomme. Le musicien avoue qu’il n’a pas complètement tout arrêté, mais il faut boire et fumer avec modération Il a révélé : "Avant je fumais sans arrêt, et je buvais beaucoup d’alcool. Alors aujourd’hui je continue de faire toutes ces choses, mais de façon plus modérée." Arrêter l’alcool n’est pas chose facile pour Ed, qui vient d’investir dans la construction de son propre pub chez lui. Mais le britannique de 26 ans explique rationnellement son choix : « Si je fais une fête, tout le monde va dans le pub et personne ne va dans la maison ! Ainsi, j’évite qu’on casse mes meubles… Et puis ça m’assure une bonne réserve d’alcool ! » Mais réduire sa consommation d’alcool n’est pas la seule chose qu’il a fait pour perdre du poids. Ed s’est mis au sport, et le grand ami de Taylor Swift n’a pas chômé. Il s’entraîne tous les jours, avec l’aide de son coach, Cherry Seaborn, qui l’a aidé à concevoir un plan d’entraînement adapté et très physique, ce qui lui a permis de perdre du poids rapidement. Ed Sheeran n’est pas pour autant converti au sport, il avoue que 10 minutes par jour lui suffit largement. Il ne loupe pas un seul jour, car il ne veut pas finir par faire 1h de sport d’un seul coup.

