Travailler dans la mode n’est pas donné à tout le monde. Mais ce monde très fermé a aussi de nombreux inconvénients. Jourdan Dunn a avoué qu’il peut être difficile de travailler dans l’industrie de la mode. Les mannequins doivent défiler pendant de longues heures et c’est extrêmement fatiguant. Elle a expliqué : «Pour chaque nouvelle saison, vous voyagez beaucoup, et au décalage horaire s’ajoute la faim. Je suis constamment affamée… Heureusement, après ces moments intenses je peux retourner à mes anciennes habitudes.» Et même si elle a la chance de fréquenter des stars comme Beyoncé et Jay-Z, ce rythme de vie reste épuisant pour le top model. Quand elle ne fait pas la fête avec Beyoncé, Jourdan est une jeune maman, très impliquée dans l’éducation de son fils, Riley (7 ans), qui souffre d’anémie falciforme. Elle a révélé : « Mon fils a été diagnostiqué quand j’étais enceinte de six mois… Tous les médecins disaient qu’il ne survivrait pas et qu’il ne pourrait jamais avoir une vie normale. Mais il est toujours là ! Il faut juste être vigilant et veiller à ce que son système immunitaire se porte bien. Il doit donc bien dormir et avoir une bonne alimentation. Je dois prendre soin de mon fils, et j’aimerais être avec lui à chaque instant. »

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.