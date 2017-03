La carrière de Terrence Howard est à son apogée. Mais à l’âge de 48 ans, Terrence n’en est pas à son premier rôle. Avant de reprendre le rôle de Lucious Lyon dans « Empire », l’acteur a travaillé dur. A 16 ans, le jeune homme, né à Chicago, savait déjà qu’il souhaitait devenir comédien. Pour atteindre son but, il était prêt à tout et n’a pas hésité à partir vivre à New-York, à l’âge de 18 ans. Il a révélé : « Mon père m’a toujours dit ‘si tu veux des oranges, il faut que tu ailles où les oranges poussent’. Je voulais être acteur. Pour être acteur, il fallait être à New-York ». Terrence a alors enchaîné les petits rôles à la télévision, notamment dans « The Cosby Show » ou encore dans « La vie de famille ». En 1995, il se lance sur grand écran. Il fait ses premiers pas dans « Big Mamma », « Le Mariage de l’année », ou encore « Ray », aux côtés de Jamie Foxx. C’est un succès et l’acteur multiplie ainsi les rôles et les récompenses. En 2006, il reçoit l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans « Hustle & Flow ». Mais quelques années plus tard, Terrence revient à son premier amour : la télévision, et trouve chaussure à son pied dans le rôle de Lucious, qui lui vaut aujourd’hui beaucoup de succès. La star d’ « Empire » a ainsi déclaré : « J’ai toujours voulu être riche et célèbre, mais pour les mauvaises raisons. Je pense que je le voulais juste pour pouvoir coucher avec le plus de femmes possible. Mais, en étant plus vieux, je peux apprécier mon succès beaucoup mieux. C’est important que je ne ruine pas cette opportunité ».

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.