Colton Haynes, la star des séries TV Teen Wolf et Arrow, s’est fiancé avec son petit ami Jeff Leatham! Colton a posté ce week-end un cliché du couple en train de s’embrasser sur Instagram avec comme légende "J’AI DIT OUI @jeffleatham". Peu après, son fiancé Jeff a reposté la publication de son chéri en ajoutant "IL A DIT OUI !!!". L’annonce de leurs fiançailles a eu lieu un mois après que Colton a annoncé sa romance avec le fleuriste, alors que le couple était en vacances dans un hôtel mexicain.

Tout semble donc aller pour le mieux pour les deux tourtereaux puisque Colton s’était déjà extasié sur son chéri en disant combien il se sentait "heureux" d’avoir trouvé l’amour et à quel point il faisait de lui "un homme meilleur", sur le même réseau social. Colton avait aussi partagé une photo d’eux lors de la Saint Valentin, entourés de fleurs et de bougies et avait notamment écrit "N’ayez jamais peur d’aimer plus fort".

Un message puissant pour le jeune homme de 28 ans qui avait auparavant révélé avoir souffert de troubles mentaux, avant de faire son coming-out l’an dernier. Dans son journal, qu’il avait partagé avec Paper magazine, Colton s’était confié sur ses insomnies et ses problèmes d’alcool et avait aussi révélé prendre des "stimulants". "Je n’arrive même pas à avoir le courage de sortir en public. J’ai peur des gens et je suis devenu agoraphobe" écrivait-il. Mais depuis qu’il sort avec Jeff, il semble avoir repris du poil de la bête puisqu’il a affirmé avoir "repris le contrôle" de sa vie.