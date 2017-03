Demi Lovato est en couple avec Guilherme ‘Bomba’ Vasconcelos, un champion d’arts martiaux mixtes (MMA), et la chanteuse n’a jamais été aussi heureuse et comblée dans sa vie. La belle brune trouve que leur relation marche très bien. Elle a confié : «C’est vraiment bien, je m’amuse, vous savez, ma vie est géniale en ce moment, il me fait rire. Nous avons passé le nouvel an ensemble à Los Angeles, c’était tellement romantique. Depuis ce soir là, tout va très vite, c’est de plus en plus intense entre nous et je perçois dans son regard tout son amour. » La chanteuse a envie de poursuivre sa carrière mais elle veut également prendre du temps pour son couple. Dès que son chéri doit monter sur le ring, elle fait tout pour assister à ses combats. Elle a ajouté : « Il fait aussi des combats en cage, c’est vraiment dangereux même s’il y a des règles, à chaque fois je suis nerveuse. Mais il gagne la majorité de ces matchs, et comme c’est un sport cela ne me dérange pas trop. » Depuis sa rencontre avec le sportif de 30 ans, l’interprète de « Heart Attack » a également repris les arts martiaux mixtes. Demi est d’ailleurs très douée et est devenue accro à ce sport, qu’elle trouve amusant.

