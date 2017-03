Emma Watson, qui joue Belle dans le remake de « La Belle et la Bête ». L’actrice s’est confiée sur son rôle et sa vision de l’amour. Elle pense que l’amour est plus fort que tout et peut aller au-delà des préjugés. Elle trouve ainsi que son nouveau film illustre très bien cet amour, capable de tout vaincre. Emma a expliqué : «Ce qui rend la relation de Belle et de la Bête si intéressante, c’est qu’ils sont tous les deux à la fois méfiants et inconsciemment attirés l’un par l’autre. J’aime aussi la scène où la Bête laisse partir Belle et la libère, et il lui laisse le choix de revenir ou non. » La star d’« Harry Potter » a également déclaré que ce film délivrait un message important, celui d’un amour puissant. Au sujet des personnages principaux, elle a déclaré : « L’amour les transcende et leur amour est plus fort que tout. » Par ailleurs, Emma Watson aurait pu jouer dans la comédie musicale « La La Land ». Mais le rôle a finalement été attribuée à Emma Stone. L’actrice pense qu’elle n’a pas obtenu le rôle à cause de ses nombreuses exigences. Même si elle n’a pas été choisie, Emma reste extrêmement fière et reconnaissante pour son rôle dans le dernier Disney.

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.