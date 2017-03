Kim Kardashian West a survécu mais garde de terribles souvenirs de son braquage, en octobre dernier. Les voleurs l’avaient alors séquestrée dans la salle de bains de sa chambre d’hôtel, avant de lui voler tous ses bijoux.Six mois plus tard, la belle brune s’est confiée, pour la première fois, sur cette expérience, dans le tout dernier épisode de « L’Incroyable Famille Kardashian ». Elle a révélé qu’elle se sentait piégée, et qu’elle a eu peur de mourir. La maman de North a déclaré : « Ils me demandaient de l’argent, et je leur ai répondu : je n’ai pas d’argent. Puis, ils m’ont traînée dans le couloir. C’est à ce moment que j’ai vu leur pistolet. Pendant un instant, je me suis demandée comment m’enfuir.» De peur qu’on lui tire dessus par derrière, l’épouse de Kanye West s’est finalement ravisée et a préféré ne pas aggraver la situation. Elle estimait être « coincée », de toute manière, elle n’avait « aucun moyen de sortir ». Pour la mère de Kim, Kris Jenner, le tournage de leur émission est une véritable thérapie pour sa fille. Kris a expliqué : « Parfois elle devait se lever et courir, et ce genre de scènes, où elle doit s’enfuir, ou réagir très vite lui permet de se libérer de ses peurs. Elle nous décrit aussi ce qu’elle a vécu, je suis sûre que c’est une excellente thérapie pour elle. » Après son agression, Kim a également renforcé sa sécurité, pour se protéger et protéger toute sa famille, dont ses enfants, North et Saint West. Ainsi, toute la famille a modifié son style de vie. Kim a ajouté: « Cette tragique expérience m’a rappelée combien la sécurité était importante, et j’en ai pris conscience. Aujourd’hui nous sommes plus encadrés et protégés. Tout a changé, même nos serrures et les verrous des portes. »

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.