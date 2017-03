Maisie Williams et Sophie Turner, les deux stars de la série Game of Thrones, vont apparaître dans le "Carpool Karaoke" d’Apple qui a racheté les droits du fameux segment du « Late Late Show » de James Corden.

Les deux jeunes femmes ont utilisé la page Twitter de la série pour partager une vidéo d’elles-mêmes en train de filmer un extrait de l’épisode. Un message a aussi été posté sur la même page disant : "STARKpool Karaoke? (…) @SophieT et @Maisie_Williams de @GameOfThrones sont en plein tournage d’un épisode de #Carpool Karaoke pour @applemusic". Le jeu de mots "Starkpool", étant une référence aux Stark, la famille d’Arya et Sansa, les personnages que les actrices incarnent dans la série.

Cette nouvelle version du "Carpool Karaoke" va faire son apparition sur Apple et Eddie Cue, le vice-président de la marque à la pomme croquée a déclaré: "Nous aimons la musique et le ‘Carpool Karaoke’ célèbre cela de manière unique et amusante. Cela touche un public de tous les âges et c’est parfait pour Apple Music". Quant au producteur du "Late Late Show", Ben Winston, il a affirmé qu’il était "très excité" à l’idée de collaborer avec Apple Music car c’était le partenaire "idéal" pour représenter le show.