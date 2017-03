Adele a prouvé une fois encore qu’elle était la reine de l’autodérision. Après que des problèmes techniques ont interrompu son concert à Adelaide en Australie, la beauté britannique ne s’est pas laissé démonter et a fait appel à son sens de l’humour pour apaiser la situation.

En effet, pour Adele le spectacle continue quoiqu’il advienne et si la diva ne peut pas chanter, elle décide de blaguer. Pendant que son équipe technique s’affairait à fixer les problèmes sonores, Adele a régalé le public de « blagues salaces ». La chanteuse anglaise la plus puissante à l’heure actuelle a commencé par chauffer la foule en disant « Est-ce que je devrais faire des blagues salaces malgré les enfants présents ce soir ? Je vais avoir besoin de plus d’applaudissement car je ne veux pas offenser qui que ce soit ». Voyant que le public était plutôt réceptif face à cette initiative Adele a lancé sa première vanne. « Comment appelle-t-on une blonde sur la tête ? Une brunette qui a mauvaise haleine.» La jeune femme a continué son one-woman-show pendant plus de cinq minutes jusqu’à ce que son équipe vienne à bout de la panne.