Anne Hathaway s’attendait à ce que «Ocean’s Eight» ait plus d’attention et soit considéré comme un film engagé politiquement. Si pour le casting du film les producteurs ont fait appel à beaucoup de talents féminins comme Sandra Bullock, Cate Blanchett, Rihanna, Awkwafina, Sarah Paulson, Helena Bonham Carter et Mindy Kaling, les acteurs étaient remarquablement absents sur le tournage.

Lorsqu’on a demandé à l’actrice du « Diable S’habille en Prada » si elle craignait que le casting entièrement féminin soit l’objet de critiques, Anne a répondu: «Quand j’ai un deuxième ou un troisième rôle, les premiers sont pour les hommes. En soit mon personnage n’est pas politique mais il devient un engagement féminin lorsque le casting est exclusivement réservé aux femmes. Dans ce film, il y a huit femmes, et aucun homme, donc forcément ça peut susciter des interrogations sur notre engagement politique.»

Avant d’ajouter au magazine Time: «Bonne chance à tous ceux qui essaieront de dénigrer le rôle de Sandra Bullock et Cate Blanchett, je vous avertis, vous n’allez pas gagner.»