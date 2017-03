Emilia Clarke est devenue la nouvelle égérie de la marque de luxe italienne Dolce & Gabbana pour leur ligne de parfums The One pour Femmes qui va sortir en septembre prochain. Les co-fondateurs de la marque, Domenico Dolce et Stefano Gabbana ont loué la star de « Game of Thrones » et ont affirmé que pour eux, elle était l’incarnation parfaite de la « Femme Dolce & Gabbana ». Pourquoi ? Parce qu’elle est « radieuse et pleine de vie ». « Sa personnalité et sa beauté naturelle vont capturer l’essence de cette nouvelle campagne: joyeuse, spontanée et pleine de vie » ont estimé les créateurs de mode.

La maison de couture a utilisé les réseaux sociaux afin d’annoncer la nouvelle et notamment son compte Instagram où elle a partagé une photo de la publicité où Emilia apparait, avec comme légende: "L’actrice nominée aux Emmy Awards @emilia_clarke sera le nouveau visage de l’eau de toilette "The One" Dolce&Gabbana".

Mais Emilia n’est pas la première actrice de la série à être l’égérie de la marque puisque plus tôt, les créateurs avaient annoncé que Kit Harington alias Jon Snow allait être le visage de la version masculine de leur marque d’eau de toilette, "The One pour homme". Les italiens avaient aussi fait l’éloge de l’acteur qu’ils avaient qualifié de "jeune naturellement charmant, charismatique" et avec une "personnalité riche" avant de préciser qu’il "ne pourrait pas y avoir un autre visage pour The One pour homme".