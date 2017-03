La fille de Laurence Fishburne, Montana, continue « d’embarrasser » son père. Après s’être lancée dans une carrière dans la pornographie, la jeune femme vient de se faire arrêter pour conduite en état d’ivresse. Montana a été interpellée près de son domicile de Fort Lauderdale en Floride.

Apparemment, quelques instants avant son arrestation, la fille aînée de l’acteur de « Matrix » a été impliquée dans un accident de la route. C’est le comportement incohérent de la jeune femme qui a alerté les autorités venues intervenir sur les lieux. En outre, alors que les policiers tentaient de réguler le trafic légèrement ralenti à cause de l’incident, Montana aurait uriné sur le bord de l’autoroute. Après que le test d’alcoolémie a montré que Montana a consommé plus d’alcool que le volume autorisé, la jeune femme a dû être emmenée au poste de police et a dû finir sa soirée en cellule de dégrisement. Bien que la Toyota Corolla blanche de l’actrice de films X ait été sévèrement endommagée, la jeune femme n’a pas été blessée par la collision. Elle a été relâchée dans la matinée du samedi 11 mars mais a tout de même dû s’acquitter d’une amende de 2.500 dollars.