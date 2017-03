Lorde vient de sortir un nouveau tube que tous ses fans adorent. Elle a admis qu’elle était assez impressionnée par ce qu’elle avait accompli: sa musique a du sens pour chaque auditeur.

Elle s’est expliquée: «Je suis vraiment fière des paroles de ce morceau. J’ai l’impression de leur ouvrir les yeux sur une part d’eux même, de les guider là où ils n’étaient pas allés auparavant. Ce qui est un sentiment agréable en tant que compositrice.» La chanteuse s’est inspirée d’une période sombre de sa vie.

Elle était triste et ne voulait pas sortir, ni voir du monde et elle s’est mise à écouter le titre « Higher » de Rihanna. C’est ce souvenir, ces émotions qui l’ont aidé à écrire son morceau. Cette musique a fini par devenir un talisman pour moi, grâce à elle je me sens mieux. C’est ainsi que Lorde a écrit ses nouvelles paroles, en s’appuyant sur son passé et une mélodie de Rihanna. La chanteuse de 20 ans a prévu de sortir son nouvel album en juin. Elle annonce des chansons intenses et pleines d’émotions.